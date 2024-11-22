Азербайджан увеличил доходы от экспорта хурмы

БАКУ /Trend/ - В январе-октябре этого года Азербайджан экспортировал 74 543 тонны хурмы на сумму 52,9 миллиона долларов США.

Об этом в пятницу сообщает Trend, со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно отчету, это на 6,8 миллиона долларов США (14,7 процента) больше, чем за тот же период прошлого года, и на 10 тысяч 680 тонн (16,7 процента) больше, чем за тот же период прошлого года.

За 10 месяцев экспорт хурмы составил 0,23 процента от общего экспорта страны.

Напомним, что за аналогичный период прошлого года Азербайджан экспортировал 63 863 тонны хурмы на сумму 46,1 миллиона долларов США.

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