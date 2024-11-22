Обсуждено сотрудничество в транспортном секторе между Азербайджаном и Израилем

БАКУ /Trend/ - Министр экономики Микаил Джаббаров и министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев встретились с министром транспорта и безопасности дорожного движения Израиля Мири Регев.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

Было отмечено, что на встрече обсуждались вопросы расширения социально-экономических, а также торговых связей, возможности совместного сотрудничества и обмена опытом в транспортном и транзитном секторах, интенсификации партнерства в области инноваций.

Стороны обменялись мнениями о потенциальных направлениях совместной экономической деятельности, содействии связям между деловыми кругами, гуманитарному и иному сотрудничеству.

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