Реализация в Азербайджане проектов "зеленой энергии" позволит направить на экспорт дополнительные объемы газа - министр (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В результате масштабных проектов "зеленой энергии" мощностью 2 ГВт, реализуемых до 2027 года в рамках Национальной программы развития возобновляемых источников энергии, появляется возможность направить на экспорт 1,2 млрд кубометров газа.

Об этом заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, выступая на министерской сессии на тему "Вызовы и возможности для устойчивого будущего" в рамках 1-го Стамбульского энергетического форума, сообщает Trend.

Министр подчеркнул важность регионального и международного энергетического сотрудничества в решении современных энергетических вызовов, связанных с удовлетворением растущего спроса на энергию, борьбой с изменением климата и укреплением энергетической безопасности.

В этом контексте было отмечено, что из Азербайджана нефть экспортируется примерно в 30 стран, а с декабря число стран, снабжаемых газом, достигнет 12. В настоящее время это энергетическое сотрудничество расширяется за счет возобновляемых источников энергии.

Также была упомянута роль энергетических инициатив председательства COP29 в ускорении глобального перехода к "зеленой энергии". Было отмечено, что эти инициативы основаны на амбициозных национальных и международных программах Азербайджана в области возобновляемых источников энергии.

Было отмечено, что международная программа развития возобновляемых источников энергии состоит из нескольких проектов коридоров "зеленой энергии". Было отмечено, что коридоры "зеленой энергии" "Азербайджан - Турция - Европа", "Каспий-Черное море-Европа" и "Центральная Азия-Азербайджан" укрепят региональное энергетическое сотрудничество в области энергетической безопасности и энергетического перехода.

Министр энергетики Парвиз Шахбазов отметил, что сегодня по инициативе Болгарии также были обсуждены возможности поставок "зеленой энергии" из Грузии в Турцию и далее в Европу.

"Все эти интерконнекторы будут способствовать не только энергетической безопасности, но и ускорению глобального энергетического перехода", - отметил он.

В обсуждениях, проведенных под модераторством министра энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслана Байрактара, также приняли участие представители Грузии, Венгрии, Болгарии, Молдовы, Сербии, Узбекистана и Ливии.

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