Генсек ООН отметил лидерство Азербайджана и важность соглашения COP29

БАКУ /Trend/ - Соглашение, достигнутое на COP29, закладывает основу для дальнейших шагов в борьбе с изменением климата, отметил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем заявлении, передает Trend.

"Завершение COP29 подводит итог тяжелого года, отмеченного рекордными температурами и климатическими катастрофами, в то время как выбросы продолжают расти", – отметил Гутерриш. Он подчеркнул критическую необходимость финансирования для развивающихся стран, страдающих от долгового бремени, климатических потрясений и отставания в переходе к возобновляемым источникам энергии.

По его словам, соглашение, достигнутое на COP29, было жизненно важным для сохранения цели удержания глобального потепления в пределах 1,5°C. "Страны выполнили задачу. Я надеялся на более амбициозные результаты в финансировании и смягчении последствий, но это соглашение дает прочную основу для дальнейших действий", – добавил он.

Генеральный секретарь подчеркнул важность скорейшего превращения обещаний в реальные действия. "Обязательства должны быстро оборачиваться в реальные средства. Всем странам необходимо объединить усилия для достижения нового целевого показателя финансирования".

Гутерриш также отметил ключевые достижения COP29, включая прогресс в сокращении выбросов, ускорении энергетического перехода и согласовании подходов к углеродным рынкам. Он призвал страны, особенно из группы G20, представить новые национальные планы действий по климату (NDC), соответствующие целевому показателю в 1,5°C, задолго до COP30.

"Эффективные меры по сокращению задолженности, увеличение объемов льготного финансирования, упрощение доступа к средствам и значительное усиление возможностей многосторонних банков развития за счет их адекватной рекапитализации – это ключевые задачи на будущее", – добавил он.

В завершение Гутерриш выразил благодарность правительству Азербайджана и президенту COP29 Мухтару Бабаеву за их выдающееся руководство, а также исполнительному секретарю РКИК ООН Саймону Стиллу и команде ООН за их значительный вклад. "COP29 стала важным шагом вперед. Теперь нам всем предстоит превратить достигнутые договоренности в успех", – заключил он.