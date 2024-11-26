Азербайджанские предприниматели разобьют фруктовые сады в Дагестане

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская компания ISFA подписала соглашение о сотрудничестве с Дагестанским представительством Центра сельского хозяйства России, сообщает во вторник Trend.

Согласно данным Министерства экономики Азербайджана, в рамках этого соглашения азербайджанские предприниматели займутся созданием фруктовых садов в Дагестане.

Отмечается, что планируется организация питомников и закладка садов на территории площадью 53 гектара (будут выращиваться сливы, нектарины, черешня, персики и оливковые деревья).

В январе-сентябре этого года объем производства сельскохозяйственной продукции в Азербайджане в фактических ценах составил 10,418 миллиарда манатов, что на 0,8 процента превышает показатель аналогичного периода 2023 года.

Напомним, что в 2023 году объем производства сельскохозяйственной продукции в Азербайджане в фактических ценах составил 12,21 миллиарда манатов, что на три процента превышает показатель 2022 года, производство продукции в сфере животноводства в стоимостном выражении выросло на 3,2 процента (до 6,276 миллиарда манатов), а в сфере растениеводства – на 2,7 процента (до 5,933 миллиарда манатов).