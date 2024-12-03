Назван объем торгового оборота между Азербайджаном и Чехией

БАКУ /Trend/ - Объем торговых операций между Азербайджаном и Чехией в январе-октябре этого года составил 955 миллионов 182 тысячи долларов США.

Об этом Trend сообщили в Государственном таможенном комитете Азербайджана.

Согласно информации, это на 228 миллионов 411 тысяч долларов США, или на 31,4% больше, чем за тот же период прошлого года.

За отчетный период торговый оборот с Чехией составил 2,43% от общего торгового оборота Азербайджана.

За 10 месяцев Азербайджан экспортировал в Чехию продукции на сумму 905 миллионов 526 тысяч долларов США, что на 38,4% больше, чем годом ранее. За этот период на Чехию пришлось 3,98% общего экспорта азербайджанской продукции.

В январе-октябре Азербайджан сократил импорт продукции из Чехии на 31,4% по сравнению с прошлым годом, до 49 миллионов 656 тысяч долларов США. За этот период импортные операции с Чехией составили 0,30% от общего импорта страны.

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