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Стала известна сумма, которую планируется выделить на строительство новых жилых домов в Агдамском районе

Экономика Материалы 25 декабря 2024 09:49 (UTC +04:00)
Стала известна сумма, которую планируется выделить на строительство новых жилых домов в Агдамском районе

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - На строительство новых жилых домов в Агдамском районе планируется выделить 23,7 миллиона манатов.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок.

Так, в 9 и 10 кварталах жилого массива №4 города Агдам, будут построены многофункциональные среднеэтажные жилые дома.

Согласно информации, в связи с этим Служба восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах уже начала подготовку.

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