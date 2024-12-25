Стала известна сумма, которую планируется выделить на строительство новых жилых домов в Агдамском районе

БАКУ /Trend/ - На строительство новых жилых домов в Агдамском районе планируется выделить 23,7 миллиона манатов.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок.

Так, в 9 и 10 кварталах жилого массива №4 города Агдам, будут построены многофункциональные среднеэтажные жилые дома.

Согласно информации, в связи с этим Служба восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах уже начала подготовку.

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