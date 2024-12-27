Обнародованы доходы Азербайджана от экспорта метанола

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре этого года Азербайджан экспортировал 441 тыс. тонн метанола (метилового спирта) на сумму 94,9 млн долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Согласно данным, это на 13,5 млн долларов США (16,6%) больше по стоимости и на 9 035 тонн (2%) меньше по объему, чем за тот же период прошлого года.

За 11 месяцев экспорт метанола (метилового спирта) составил 0,39% от общего экспорта страны.

Отметим, что за первые 11 месяцев прошлого года Азербайджан экспортировал 450 тонн метанола (метилового спирта) на сумму 81,4 миллиона долларов США.