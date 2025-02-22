ЕБРР представил стратегию модернизации водного сектора в Центральной Азии (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) активизирует усилия по решению проблем управления водными ресурсами в Центральной Азии.

Об этом Trend сообщил управляющий директор ЕБРР по Центральной Азии Хусейн Озхан.

В 2024 году ЕБРР утвердил Региональную программу комплексного управления водными ресурсами на сумму 100 миллионов евро для Кыргызстана и Таджикистана. Ожидается, что она сыграет ключевую роль в разработке и реализации новых водных проектов в регионе. "Мы рассматриваем подобные инициативы по всей Центральной Азии, поскольку потребность в модернизации существующей инфраструктуры и строительстве новых объектов водоснабжения и канализации остается очень высокой", - отметил Озхан.

Банк уже добился значительных результатов в этой сфере. В Таджикистане его инвестиции способствовали модернизации инфраструктуры: было заменено более 700 000 метров водопроводных труб, построено или реконструировано 44 водозабора, установлено 25 000 счетчиков воды, а также закуплено более 150 специализированных транспортных средств и другого оборудования. "Эти вложения существенно улучшили доступ к чистой воде и повысили устойчивость водоснабжения в стране", - подчеркнул управляющий директор.

Помимо крупных проектов, ЕБРР оказывает поддержку небольшим муниципалитетам, особенно в горных районах Тянь-Шаня и Ферганской долины в Кыргызстане. "Хотя размер этих субкредитов невелик, их значение трудно переоценить. Они помогают решить критические вопросы водоснабжения и канализации, минимизировать потери воды и способствуют ее бережному использованию", - пояснил он.

Банк также сосредоточен на модернизации ирригационных систем в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане, где сельское хозяйство сильно зависит от орошения, а уровень осадков остается низким. "Замена устаревших насосов и труб на современное оборудование позволит эффективнее регулировать водные потоки и сократить потери", - отметил Озхан.

В Узбекистане ЕБРР финансирует инженерные работы в трех областях, сильно зависящих от пресной воды из Сырдарьи. Государственный кредит в размере почти 200 миллионов долларов позволит модернизировать 118 насосных станций советской постройки в узбекской части Ферганской долины. Проект включает установку энергоэффективных насосов и обновление сопутствующей инфраструктуры, что поможет значительно сократить потери воды.

Модернизация окажет ощутимое положительное влияние на окружающую среду. Ожидается, что благодаря новым насосам энергопотребление снизится на 277 000 МВт/ч в год, а выбросы CO2 сократятся на 129 000 тонн.

По мере того как ЕБРР продолжает инвестировать в водный сектор Центральной Азии, его проекты направлены не только на модернизацию инфраструктуры, но и на повышение эффективности водопользования и внедрение новых стандартов. "Наша цель — сделать управление водными ресурсами более устойчивым, стимулировать бережное потребление воды как в бизнесе, так и в быту", - сказал в заключение Х.Озхан.