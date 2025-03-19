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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 19 марта

Экономика Материалы 19 марта 2025 09:15 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 19 марта

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 19 марта.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1.8552 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0463 маната, а 100 российских рублей — 2.0804 маната.

Валюты

1 доллар США

USD

1.7

1 евро

EUR

1.8582

1 австралийский доллар

AUD

1.0806

1 белорусский рубль

BYN

0.5306

1 болгарский леви

BGN

0.9501

1 дирхам ОАЭ

AED

0.4629

100 южнокорейских вон

KRW

0.117

1 чешская крона

CZK

0.0742

1 китайский юань

CNY

0.2349

1 датская крона

DKK

0.2491

1 грузинский лари

GEL

0.6107

1 гонконгский доллар

HKD

0.2188

1 индийская рупия

INR

0.0196

1 британский фунт стерлингов

GBP

2.208

10000 иранских риалов

IRR

0.0293

1 шведская крона

SEK

0.1689

1 швейцарский франк

CHF

1.9379

1 израильский шекель

ILS

0.4634

1 канадский доллар

CAD

1.1879

1 кувейтский динар

KWD

5.5207

100 казахских тенге

KZT

0.341

1 катарский риал

QAR

0.4663

1 кыргызский сом

KGS

0.0195

100 венгерских форинтов

HUF

0.4673

1 молдавский лей

MDL

0.0954

1 норвежская крона

NOK

0.1608

100 узбекских сомов

UZS

0.0131

100 пакистанских рупий

PKR

0.6068

1 польский злотый

PLN

0.4437

1 румынский лей

RON

0.3733

100 российских рублей

RUB

2.0804

1 сербский динар

RSD

0.0159

1 сингапурский доллар

SGD

1.2763

1 саудовский риал

SAR

0.4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

xdr

2.266

1 турецкая лира

TRY

0.0463

1 туркменский манат

TMT

0.4857

1 украинская гривна

UAH

0.0409

100 японских йен

JPY

1.1368

1 новозеландский доллар

NZD

0.9876
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