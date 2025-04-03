АБР утвердил проект технической поддержки для расширения Бакинского метрополитена

БАКУ /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) 24 марта утвердил техническую помощь проекту поддержки расширения "Бакинского метрополитена".

Об этом в четверг сообщает Trend со ссылкой на АБР.

Сумма проекта, финансируемого специальным фондом технической помощи, определена в размере 225 тысяч долларов США.

Целью проекта является анализ существующих и предстоящих проектных документов, укрепление исполнительного потенциала проекта, содействие институциональным изменениям для улучшения управления сектором, а также поддержка в приобретении знаний по вопросам гарантий, закупок и других требований АБР.

"Проект направлен на улучшение устойчивого городского транспорта, что соответствует приоритету обмена знаниями в Стратегии партнерства АБР с Азербайджаном на 2025–2029 годы, для улучшения инфраструктуры и укрепления человеческого капитала. Кроме того, техническая поддержка будет согласована с основными направлениями помощи в рамках Программы зеленого транспорта Большого Баку",- говорится в информации АБР.

Отметим, что АБР является ведущим многосторонним банком развития, поддерживающим устойчивое, инклюзивное и стабильное развитие в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Работая со своими членами и партнерами для совместного решения сложных проблем, АБР использует инновационные финансовые инструменты и стратегические партнерства для изменения жизни, создания качественной инфраструктуры и защиты планеты.