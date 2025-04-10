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Стала известна доля строительного сектора в ВВП Азербайджана в 2024 г.

Экономика Материалы 10 апреля 2025 12:16 (UTC +04:00)
Стала известна доля строительного сектора в ВВП Азербайджана в 2024 г.

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - По итогам 2024 года доля строительной отрасли в Валовом внутреннем продукте (ВВП) составила 6,7 процента, что на 0,5 процента больше по сравнению с 2023 годом.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в поздравительном письме председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анара Гулиева строителям по случаю 10 апреля - Дня строителя.

По его словам, строительный сектор занимает ключевое место в экономическом и социальном развитии любой страны.

"Как и во многих других уголках мира, в Азербайджане строительство на протяжении многих лет играет важнейшую роль в создании новых рабочих мест, улучшении качества жизни населения и обеспечении стабильного экономического роста", - добавил он.

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