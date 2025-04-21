Yelo Bank поддерживает трудоустройство молодежи с аутизмом (ФОТО)

Апрель — месяц осведомленности об аутизме, который отмечается по всему миру. В рамках своей корпоративной социальной ответственности Yelo Bank ежегодно проводит мероприятия, направленные на повышение осведомленности как среди своих сотрудников, так и среди общества о том, что аутизм — это не болезнь, а отличие. В этом году сотрудники Банка посетили «Кашалата» — первое инклюзивное кафе в Азербайджане. Это пространство было открыто для поддержки трудоустройства и социальной интеграции молодых людей с аутизмом и ограниченными возможностями. Сотрудники Yelo Bank посетили кафе, ознакомились с интерьером, рабочей атмосферой и познакомились с персоналом.

Соучредитель кафе и председатель общественного объединения «Вместе и Здорово» Айтен Эйналова поприветствовала гостей и поделилась вдохновляющей историей создания кафе. Она также выразила благодарность команде Yelo Bank за проявленное внимание и добрые инициативы.

Инициативы корпоративной социальной ответственности Yelo Bank направлены на поддержку женщин и детей. В этой связи Банк оказывает помощь детям с талассемией и аутизмом, организует акции добровольного донорства крови, предоставляет праздничные подарки малообеспеченным семьям и реализует множество других полезных инициатив. Такие события будут продолжаться и в будущем.

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