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Состоялся обмен мнениями по проектам ВИЭ между Азербайджаном и Power China Group (ФОТО)

Экономика Материалы 21 апреля 2025 19:30 (UTC +04:00)
Состоялся обмен мнениями по проектам ВИЭ между Азербайджаном и Power China Group (ФОТО)
Фото: Министерство экономики Азербайджанской Республики

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с президентом китайской компании Power China Group Ванг Бином.

Об этом сообщило министерство экономики, передает Trend.

На встрече было отмечено, что привлечение инвесторов в энергетический сектор Азербайджана, повышение эффективности возобновляемых источников энергии, увеличение доли альтернативных источников энергии в энергетическом секторе являются важными вопросами в стратегии экономического развития страны.

Стороны обменялись мнениями о сотрудничестве с компанией PowerChinaGroup, привлечении инвестиций в энергетический сектор и реализации совместных проектов в области возобновляемых источников энергии.

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Состоялся обмен мнениями по проектам ВИЭ между Азербайджаном и Power China Group (ФОТО)
Состоялся обмен мнениями по проектам ВИЭ между Азербайджаном и Power China Group (ФОТО)
Состоялся обмен мнениями по проектам ВИЭ между Азербайджаном и Power China Group (ФОТО)
Состоялся обмен мнениями по проектам ВИЭ между Азербайджаном и Power China Group (ФОТО)
Состоялся обмен мнениями по проектам ВИЭ между Азербайджаном и Power China Group (ФОТО)
Состоялся обмен мнениями по проектам ВИЭ между Азербайджаном и Power China Group (ФОТО)
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