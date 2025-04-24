БАКУ /Trend/ - Конференция по космическим технологиям STC2026 пройдет в Узбекистане.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал заместитель директора агенства UzSpace Мухиддин Ибрагимов в ходе Конференции по космическим технологиям (Space Technology Conference, STC2025) в Баку.

"Конференция будет организована Космическим агентством Узбекистана. Мы приглашаем всех вас присоединиться к нам в следующем году, чтобы продолжить этот важный региональный диалог", - сказал он.

По его словам, STC2026 предоставит уникальную возможность воочию увидеть стремительное развитие космического сектора Узбекистана, исследовать новые возможности для сотрудничества, а также прочувствовать дух инноваций.

Он также отметил, что Узбекистан официально подает заявку на проведение Международного астронавтического конгресса (IAC) 2028 года в Самарканде.