Активно идут работы по проекту мониторинга засоления почв между "Узбеккосмос" и "Азеркосмос"

БАКУ /Trend/ - Активно идут работы по проекту мониторинга засоления почв между агентствами "Узбеккосмос" и "Азеркосмос"

Об этом сказал в четверг Trend заместитель директора "Узбеккосмос" Мухиддин Ибрагимов в ходе Конференции по космическим технологиям (Space Technology Conference, STC 2025) в Баку.

"В прошлом году мы подписали соглашение с "Азеркосмосом" о запуске пилотного проекта в сфере мониторинга засоления почв на территории Узбекистана. Сейчас над этим направлением активно работают два наших центра по геоинформационным системам. Это один из первых совместных проектов между нашими странами, и мы считаем его крайне важным. Несмотря на скромный масштаб, он поднимает ключевые вопросы экологической безопасности и регионального взаимодействия", - отметил он.

Говоря о перспективах сотрудничества с Азербайджаном, представитель "Узбеккосмоса" подчеркнул особую роль Организации тюркских государств.

"Одним из приоритетных направлений является участие в проекте по созданию совместного кубического спутника в рамках Организации тюркских государств. Также активно ведётся работа в сфере нормотворчества и международного сотрудничества. Наши страны часто консультируются, у нас схожие позиции и интересы", - подчеркнул он.

Кроме того, М.Ибрагимов отметил, что Узбекистан готовится к запуску собственного научного спутника.

"Мы планируем запустить научный спутник к 2027 году. Сейчас сотрудничаем с японским институтом Qtech: наши студенты проходят там обучение в магистратуре, и по итогам программы соберут спутник, который затем будет выведен на орбиту", - сообщил он.