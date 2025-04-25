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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 25 апреля

Экономика Материалы 25 апреля 2025 09:16 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 25 апреля

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 25 апреля.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1.9272 маната. 1 турецкая лира стоит 0,0442 маната, а 100 российских рублей — 2.0463 маната.

Валюты

1 доллар США

USD

1.7000

1 евро

EUR

1.9272

1 австралийский доллар

AUD

1.0894

1 белорусский рубль

BYN

0.5405

1 болгарский леви

BGN

0.9857

1 дирхам ОАЭ

AED

0.4628

100 южнокорейских вон

KRW

0.1186

1 чешская крона

CZK

0.0773

1 китайский юань

CNY

0.2334

1 датская крона

DKK

0.2582

1 грузинский лари

GEL

0.6193

1 гонконгский доллар

HKD

0.2191

1 индийская рупия

INR

0.0199

1 британский фунт стерлингов

GBP

2.2589

10000 иранских риалов

IRR

0.0297

1 шведская крона

SEK

0.1766

1 швейцарский франк

CHF

2.0444

1 израильский шекель

ILS

0.4701

1 канадский доллар

CAD

1.2253

1 кувейтский динар

KWD

5.5417

100 казахских тенге

KZT

0.3290

1 катарский риал

QAR

0.4664

1 кыргызский сом

KGS

0.0196

100 венгерских форинтов

HUF

0.4742

1 молдавский лей

MDL

0.0986

1 норвежская крона

NOK

0.1630

100 узбекских сомов

UZS

0.0131

100 пакистанских рупий

PKR

0.6044

1 польский злотый

PLN

0.4506

1 румынский лей

RON

0.3872

100 российских рублей

RUB

2.0463

1 сербский динар

RSD

0.0164

1 сингапурский доллар

SGD

1.2938

1 саудовский риал

SAR

0.4532

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

xdr

2.3056

1 турецкая лира

TRY

0.0442

1 туркменский манат

TMT

0.4857

1 украинская гривна

UAH

0.0408

100 японских йен

JPY

1.1835

1 новозеландский доллар

NZD

1.0165
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