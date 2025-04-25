Практическая реализация соглашений, подписанных между Азербайджаном и Китаем, уже началась - Юсиф Абдуллаев (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Практическая реализация соглашений, подписанных между Азербайджаном и Китаем, уже началась.

Об этом в пятницу Trend заявил исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев в кулуарах конференции на тему "Конституция и суверенитет - развитие предпринимательства в Азербайджане" в Баку.

Он отметил, что за несколько дней до государственного визита Президента Ильхама Алиева в Китай, министерством экономики Азербайджана, Торговым представительством страны в Китае, AZPROMO и Национальной комиссией по развитию и реформам Китая была организована инвестиционная конференция в сфере промышленности.

"В рамках этой конференции было подписано 13 документов. Четыре из них подписаны между учреждениями, а девять - это практические документы. Были подписаны меморандумы и соглашения о расширении производства алюминия в Азербайджане как в легкой, так и в тяжелой промышленности - в области производства картона, машиностроения, тракторного производства, высоких технологий - в области производства ноутбуков, компьютеров. Объем их общей стоимости составляет 335 миллионов долларов США", - подчеркнул Ю.Абдуллаев.

По его словам, по ряду направлений уже началась реализация.

"К примеру, для производства картона выделено около трех гектаров земли, и уже начаты работы по этим проектам. Мы рассчитываем, что в ближайшее время процесс инвестирования и создания компании будет завершен. В то же время местная компания по производству тракторов завершила обсуждение финансовой модели с китайской компанией. Это практические соглашения, которые будут способствовать привлечению реальных китайских инвестиций в Азербайджан. Многие проекты уже стартовали и будут развиваться в рамках сотрудничества с Китаем",- добавил он.

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