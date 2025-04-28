Министр рассказал о работе Азербайджана по защите нормативной базы в области охраны труда

БАКУ /Trend/ - В целях совершенствования нормативной базы по охране труда на данный момент утверждено 58 национальных стандартов, кроме того, продолжается работа по разработке 111 госстандартов.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сегодня на конференции на тему "Влияние цифровизации и искусственного интеллекта на рабочие места", посвященной Всемирному дню охраны труда и 120-летию первого коллективного договора, сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Алиев.

По его словам, в то же время Центр охраны труда сотрудничает с работодателями на договорной основе, предоставляя им профессиональные услуги.

"Регулярно организуемые тренинги и просветительские мероприятия во всех регионах страны, особенно на освобожденных от оккупации территориях, служат повышению знаний и навыков населения в этой области.

Государственная служба инспекции труда реализует проект "Дружественный инспектор", целью которого является оказание поддержки работодателям в новой плоскости. Так, у работодателей, претендующих на добровольное участие в проекте, проводятся диагностические оценки экспертами по охране труда и использованию электронных подсистем, применению трудового законодательства и управлению человеческими ресурсами, выявляются имеющиеся пробелы, даются рекомендации по их устранению и организуются соответствующие тренинги.

Центр охраны труда, который начал свою деятельность с 2023 года, играет важную роль в укреплении институционального потенциала в этой области. Центр выполняет важные функции в области проведения аттестации рабочих мест, организации просветительских мероприятий и внедрения практических механизмов по охране труда", - добавил министр.

Отметим, что в Баку во дворце "Гюлистан" проходит конференция на тему "Влияние цифровизации и искусственного интеллекта на рабочие места", посвященная Всемирному дню охраны труда и 120-летию первого коллективного договора.

В конференции принимают участие министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев, президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Мамед Мусаев, председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана Сахиб Мамедов, представители других государственных и частных структур.

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