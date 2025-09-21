Weekly review of Azerbaijan's currency market

BAKU, Azerbaijan, September 21. The official exchange rate of the manat against the US dollar, set by the Central Bank of Azerbaijan (CBA), remained unchanged this week, Trend reports.
The weighted average exchange rate of $1 for the week was 1.7 manat.
|
Official exchange rate of the manat against the dollar
|
September 8
|
1.7
|
September 15
|
1.7
|
September 9
|
1.7
|
September 16
|
1.7
|
September 10
|
1.7
|
September 17
|
1.7
|
September 11
|
1.7
|
September 18
|
1.7
|
September 12
|
1.7
|
September 19
|
1.7
|
Average price per week
|
1.7
|
Average price per week
|
1.7
Over the week, the official exchange rate of the manat against the euro rose by 0.0068 manat. The weighted average exchange rate increased by 0.01056 manat to 2.00386 manat per euro.
|
Official exchange rate of the manat against the euro
|
September 8
|
1.9913
|
September 15
|
1.9949
|
September 9
|
2.0014
|
September 16
|
2.0021
|
September 10
|
1.9916
|
September 17
|
2.0154
|
September 11
|
1.9888
|
September 18
|
2.0052
|
September 12
|
1.9934
|
September 19
|
2.0017
|
Average price per week
|
1,9933
|
Average price per week
|
2,00386
This week, the official exchange rate of the manat against 100 Russian rubles increased by 0.0042 manat. The weighted average exchange rate rose by 0.0079 manat, amounting to 2.04232 manat per 100 rubles.
|
Official exchange rate of the manat against the Russian ruble
|
September 8
|
2.0786
|
September 15
|
2.0391
|
September 9
|
2.0565
|
September 16
|
2.0531
|
September 10
|
2.0295
|
September 17
|
2.0430
|
September 11
|
2.0028
|
September 18
|
2.0331
|
September 12
|
2.0047
|
September 19
|
2.0433
|
Average price per week
|
2,03442
|
Average price per week
|
2,04232
This week, the official exchange rate of the manat against the Turkish lira remained unchanged. The weighted average exchange rate fell by 0.00006 manat, amounting to 0.04112 manat per one lira.
|
Official exchange rate of the manat against the Turkish lira
|
September 8
|
0.0412
|
September 15
|
0.0411
|
September 9
|
0.0412
|
September 16
|
0.0411
|
September 10
|
0.0412
|
September 17
|
0.0412
|
September 11
|
0.0412
|
September 18
|
0.0411
|
September 12
|
0.0411
|
September 19
|
0.0411
|
Average price per week
|
0.04118
|
Average price per week
|
0.04112
