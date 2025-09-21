Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Weekly review of Azerbaijan's currency market

Economy Materials 21 September 2025 10:10 (UTC +04:00)
Aytaj Shiraliyeva
BAKU, Azerbaijan, September 21.​ The official exchange rate of the manat against the US dollar, set by the Central Bank of Azerbaijan (CBA), remained unchanged this week, Trend reports.

The weighted average exchange rate of $1 for the week was 1.7 manat.

Official exchange rate of the manat against the dollar

September 8

1.7

September 15

1.7

September 9

1.7

September 16

1.7

September 10

1.7

September 17

1.7

September 11

1.7

September 18

1.7

September 12

1.7

September 19

1.7

Average price per week

1.7

Average price per week

1.7

Over the week, the official exchange rate of the manat against the euro rose by 0.0068 manat. The weighted average exchange rate increased by 0.01056 manat to 2.00386 manat per euro.

Official exchange rate of the manat against the euro

September 8

1.9913

September 15

1.9949

September 9

2.0014

September 16

2.0021

September 10

1.9916

September 17

2.0154

September 11

1.9888

September 18

2.0052

September 12

1.9934

September 19

2.0017

Average price per week

1,9933

Average price per week

2,00386

This week, the official exchange rate of the manat against 100 Russian rubles increased by 0.0042 manat. The weighted average exchange rate rose by 0.0079 manat, amounting to 2.04232 manat per 100 rubles.

Official exchange rate of the manat against the Russian ruble

September 8

2.0786

September 15

2.0391

September 9

2.0565

September 16

2.0531

September 10

2.0295

September 17

2.0430

September 11

2.0028

September 18

2.0331

September 12

2.0047

September 19

2.0433

Average price per week

2,03442

Average price per week

2,04232

This week, the official exchange rate of the manat against the Turkish lira remained unchanged. The weighted average exchange rate fell by 0.00006 manat, amounting to 0.04112 manat per one lira.

Official exchange rate of the manat against the Turkish lira

September 8

0.0412

September 15

0.0411

September 9

0.0412

September 16

0.0411

September 10

0.0412

September 17

0.0412

September 11

0.0412

September 18

0.0411

September 12

0.0411

September 19

0.0411

Average price per week

0.04118

Average price per week

0.04112

