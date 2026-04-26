Weekly review of Azerbaijan's precious metals market

BAKU, Azerbaijan, April 26. The price of an ounce of gold (31.1 grams) in Azerbaijan decreased by 195.2 manat ($114.8), or 2.4%, over the week, Trend reports, citing the Central Bank of Azerbaijan (CBA).
The weighted average price of one ounce of gold declined 84.2 manat ($49.5), or 1%, compared to the previous week, reaching 8,062 manat ($4,742).
Gold ounce value change
April 13
8,030 manat ($4,723)
April 20
8,144 manat ($4,790)
April 14
8,115 manat ($4,773)
April 21
8,139 manat ($4,787)
April 15
8,204 manat ($4,825)
April 22
8,081 manat ($4,753)
April 16
8,216 manat ($4,832)
April 23
7,998 manat ($4,704)
April 17
8,165 manat ($4,802)
April 24
7,949 manat ($4,675)
Average weekly rate
8,146 manat ($4,791)
Average weekly rate
8,062 manat ($4,742)
This week, the price of an ounce of silver in Azerbaijan fell by 8.17 manat ($4.8), or 6%. The average price of an ounce of silver was 131.9 manat ($78.3), which is 1.23 manat ($0.72), or 0.9% less than the previous week.
April 13
126.6 manat ($74.4)
April 20
135.7 manat ($79.8)
April 14
131.1 manat ($77.1)
April 21
134.1 manat ($78.8)
April 15
135.7 manat ($79.8)
April 22
132.5 manat ($77.9)
April 16
137.1 manat ($80.6)
April 23
129.6 manat ($76.2)
April 17
134.5 manat ($79.1)
April 24
127.6 manat ($75)
Average weekly rate
133.1 manat ($78.2)
Average weekly rate
131.9 manat ($77.5)
The price of one ounce of platinum in Azerbaijan decreased by 169.3 manat ($99.5), or 4.8%. The average price of one ounce of platinum went down by 74.4 manat ($43.7), or 2.1%, compared to the previous week, to 3,495 manat ($2,055).
Platinum ounce value change
April 13
3,486 manat ($2,050)
April 20
3,560 manat ($2,094)
April 14
3,542 manat ($2,083)
April 21
3,530 manat ($2,076)
April 15
3,605 manat ($2,120)
April 22
3,522 manat ($2,071)
April 16
3,656 manat ($2,150)
April 23
3,471 manat ($2,041)
April 17
3,556 manat ($2,091)
April 24
3,390 manat ($1,994)
Average weekly rate
3,569 manat ($2,099)
Average weekly rate
3,495 manat ($2,055)
During the week, the price of one ounce of palladium in Azerbaijan decreased by 141.9 manat ($83.4), or 5.4%. The average price of one ounce of palladium fell by 60.1 manat ($35.3), or 2.2%, compared to the previous week, to 2,611 manat ($1,535).
Palladium ounce value change
April 13
2,610 manat ($1,535)
April 20
2,646 manat ($1,556)
April 14
2,675 manat ($1,573)
April 21
2,648 manat ($1,557)
April 15
2,704 manat ($1,590)
April 22
2,657 manat ($1,562)
April 16
2,714 manat ($1,596)
April 23
2,599 manat ($1,528)
April 17
2,653 manat ($1,560)
April 24
2,504 manat ($1,472)
Average weekly rate
2,671 manat ($1,571)
Average weekly rate
2,611 manat ($1,535)
