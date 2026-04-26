Weekly review of Azerbaijan's precious metals market

Economy Materials 26 April 2026 08:00 (UTC +04:00)
Weekly review of Azerbaijan's precious metals market

Sadig Javadov
Sadig Javadov
BAKU, Azerbaijan, April 26. The price of an ounce of gold (31.1 grams) in Azerbaijan decreased by 195.2 manat ($114.8), or 2.4%, over the week, Trend reports, citing the Central Bank of Azerbaijan (CBA).

The weighted average price of one ounce of gold declined 84.2 manat ($49.5), or 1%, compared to the previous week, reaching 8,062 manat ($4,742).

Gold ounce value change

April 13

8,030 manat ($4,723)

April 20

8,144 manat ($4,790)

April 14

8,115 manat ($4,773)

April 21

8,139 manat ($4,787)

April 15

8,204 manat ($4,825)

April 22

8,081 manat ($4,753)

April 16

8,216 manat ($4,832)

April 23

7,998 manat ($4,704)

April 17

8,165 manat ($4,802)

April 24

7,949 manat ($4,675)

Average weekly rate

8,146 manat ($4,791)

Average weekly rate

8,062 manat ($4,742)

This week, the price of an ounce of silver in Azerbaijan fell by 8.17 manat ($4.8), or 6%. The average price of an ounce of silver was 131.9 manat ($78.3), which is 1.23 manat ($0.72), or 0.9% less than the previous week.

Silver ounce value change

April 13

126.6 manat ($74.4)

April 20

135.7 manat ($79.8)

April 14

131.1 manat ($77.1)

April 21

134.1 manat ($78.8)

April 15

135.7 manat ($79.8)

April 22

132.5 manat ($77.9)

April 16

137.1 manat ($80.6)

April 23

129.6 manat ($76.2)

April 17

134.5 manat ($79.1)

April 24

127.6 manat ($75)

Average weekly rate

133.1 manat ($78.2)

Average weekly rate

131.9 manat ($77.5)

The price of one ounce of platinum in Azerbaijan decreased by 169.3 manat ($99.5), or 4.8%. The average price of one ounce of platinum went down by 74.4 manat ($43.7), or 2.1%, compared to the previous week, to 3,495 manat ($2,055).

Platinum ounce value change

April 13

3,486 manat ($2,050)

April 20

3,560 manat ($2,094)

April 14

3,542 manat ($2,083)

April 21

3,530 manat ($2,076)

April 15

3,605 manat ($2,120)

April 22

3,522 manat ($2,071)

April 16

3,656 manat ($2,150)

April 23

3,471 manat ($2,041)

April 17

3,556 manat ($2,091)

April 24

3,390 manat ($1,994)

Average weekly rate

3,569 manat ($2,099)

Average weekly rate

3,495 manat ($2,055)

During the week, the price of one ounce of palladium in Azerbaijan decreased by 141.9 manat ($83.4), or 5.4%. The average price of one ounce of palladium fell by 60.1 manat ($35.3), or 2.2%, compared to the previous week, to 2,611 manat ($1,535).

Palladium ounce value change

April 13

2,610 manat ($1,535)

April 20

2,646 manat ($1,556)

April 14

2,675 manat ($1,573)

April 21

2,648 manat ($1,557)

April 15

2,704 manat ($1,590)

April 22

2,657 manat ($1,562)

April 16

2,714 manat ($1,596)

April 23

2,599 manat ($1,528)

April 17

2,653 manat ($1,560)

April 24

2,504 manat ($1,472)

Average weekly rate

2,671 manat ($1,571)

Average weekly rate

2,611 manat ($1,535)

