Турецкая текстильная компания инвестирует в строительство жилых комплексов в Узбекистане

Строительство 20 апреля 2020 15:33 (UTC+04:00)
Турецкая текстильная компания инвестирует в строительство жилых комплексов в Узбекистане
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