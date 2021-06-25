Новому аэропорту Туркменистана выдан сертификат соответствия международным стандартам

БАКУ /Trend/ - Международному аэропорту в Керки (Туркменистан) выдан четырехбуквенный код UTAE Международной организацией гражданской авиации (ICAO), а также Сертификат соответствия международным стандартам – Мюнхенским международным аэропортом, сообщает Trend со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана.

Сообщается, что ICAO указывает на географическое местоположение авиационной службы, которая регулирует связь между фиксированными пунктами. Сертификат соответствия, выданный Мюнхенским международным аэропортом, подтверждает, что все параметры аэропорта соответствуют международным нормам и стандартам.

Отметим, что открытие нового аэропорта состоялось 23 июня 2021 года.

Напомним, что согласно контракту, аэропорт в Керки пропускной способностью 100 пассажиров в час должен был быть введен в эксплуатацию в мае 2021 года.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)

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