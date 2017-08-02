Президент Ильхам Алиев выделил допфинансирование на ускорение строительства Бакинского морского торгового порта

2 августа 2017 18:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о дополнительных мерах по ускорению строительства нового Бакинского международного морского торгового порта.

Согласно распоряжению, с целью ускорения работ по продолжению строительства нового Бакинского международного морского торгового порта из средств, предусмотренных указом Президента Азербайджана от 27 декабря 2016 года «О применении закона Азербайджана «О государственном бюджете Азербайджана на 2017 год», министерству экономики выделяются 30 миллионов манатов.

Глава государства в среду подписал еще одно распоряжение о дополнительных мерах по обеспечению деятельности нового Бакинского международного морского торгового порта.

В соответствии с распоряжением, с целью доведения нового Бакинского международного морского торгового порта до уровня порта, отвечающего мировым стандартам, а также обеспечения нормальной работы порта и создания необходимой инфраструктуры для осуществления перевалки грузов на территории порта - приобретения шести портальных кранов и модернизации двух существующих кранов, из средств, предусмотренных указом Президента Азербайджана от 27 декабря 2016 года «О применении закона Азербайджана «О государственном бюджете Азербайджана на 2017 год», ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт» выделяются 33,2 миллиона манатов и 3,6 миллиона манатов соответственно (всего 36,8 миллиона манатов).

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в суммах, предусмотренных этими распоряжениями.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из этих распоряжений.

Azernews Newspaper
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