Банковский сектор Азербайджана готов активно кредитовать экономику - Ассоциация банков

БАКУ /Trend/ - Банковский сектор Азербайджана способен продолжить активное кредитование экономики страны, сказал в интервью Trend глава Ассоциации банков Азербайджана (АБА) Закир Нуриев.

По его словам, несмотря на снижение активности, банки по-прежнему продолжают кредитовать, как экономику, так и физических и юридических лиц.

"Если посмотреть на показатели за последние шесть месяцев 2017 года, то можно увидеть, что активность кредитования банками экономики несколько снизилась, но банки продолжают данный процесс. Объем выданных банковским сектором кредитов в течение января-июня 2017 года составил 2,2 миллиарда манатов. Это показывает, что банки продолжают кредитовать экономику, физических и юридических лиц, но объем спроса со стороны экономики не растет. Снижение объемов внешнего долга и средств, привлеченных банками за рубежом, также показывает, что сократился сам спрос со стороны экономики и населения", - сказал Нуриев.

По словам главы АБА, основной причиной снижения объемов кредитования является сокращение спроса со стороны экономики.

"На сегодняшний день остатки на корреспондентских счетах азербайджанских банков составляют 1,5 миллиарда манатов, около 700 миллионов манатов из которых размещены в ноты Центрального банка и гособлигации министерства финансов. Если же смотреть на валютные корреспондентские счета, то остаток на них составляет свыше 4,5 миллиарда в манатном эквиваленте. Это показывает, что банковский сектор обладает достаточным количеством ликвидных активов. Но вследствие низкой пропускной способности и недостаточной активности трансмиссионного механизма экономики, банковский сектор не в состоянии кредитовать экономику в запланированных объемах", - считает Нуриев.

По данным Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайждана, на первое июля 2017 года совокупный объем активов банковского сектора Азербайджана составил 30,04 миллиарда манатов. Совокупный кредитный портфель банков страны на отчетный период составляет 13,46 миллиарда манатов. Вклады населения в отчетный период составили 6,88 миллиарда манатов. Совокупный капитал азербайджанских банков по итогам первого полугодия составил 2,7 миллиарда манатов.

Официальный курс на седьмое августа составляет 1,7008 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)