В составе двух комитетов Бакинской фондовой биржи произошли изменения

9 августа 2017 14:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Талят Калаев вышел из состава комитета аттестации уполномоченных трейдеров и комитета листинга Бакинской фондовой биржи (БФБ), говорится в среду в сообщении на сайте БФБ.

Таким образом, в состав обоих комитетов входят по четыре человека. В состав комитета аттестации уполномоченных трейдеров входят Вугар Намазов, Сабина Халилова, Рахшанда Алили и Урфан Ибрагимов, в комитет листинга - Вугар Намазов, Абдулла Исаев, Парфиз Ахенги и Диляра Бабаева.

Бакинская фондовая биржа была создана в 2000 году. Ее председателем является Вугар Намазов, акционерами являются 20 юридических лиц.

(Автор: Анвар Мамедов)

Azernews Newspaper
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