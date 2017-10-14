Минфин Азербайджана выставит на продажу облигации на 20 млн манатов

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 17 октября состоится аукцион по размещению краткосрочных манатных облигаций министерства финансов Азербайджана на 20 миллионов манатов, сообщает БФБ.

На аукцион будут выставлены 200 тысяч облигаций номинальной стоимостью 100 манатов каждая и сроком обращения 182 дня.

Срок погашения облигаций – 17 апреля 2018 года.

Андеррайтером выпусков выступит инвестиционная компания PASHA Capital.

Официальный курс на 14 октября составляет 1,7003 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)