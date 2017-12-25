Наблюдательный совет SOFAZ одобрил бюджет на 2018 г.

БАКУ /Trend/ - Наблюдательный совет Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) на заседании, проведенном в понедельник под председательством премьер-министра Азербайджана Артура Расизаде, одобрил проект бюджета на 2018 год.

Об этом говорится в сообщении SOFAZ, распространенном в понедельник.

Совет также одобрил проект основных направлений использования средств (включая инвестиционную политику Нефтяного фонда на 2018 год) и смету расходов в связи с управлением средствами фонда. По итогам обсуждений было рекомендовано представить все эти документы на утверждение Президента Азербайджана, говорится в сообщении SOFAZ.

Кроме того, на заседании были рассмотрены изменения в "Политику бухгалтерского учета" и "План счетов" в связи с переходом SOFAZ на новый стандарт IFRS №9 под названием "Финансовые инструменты".

Как ранее отмечал министр финансов Азербайджана, расходы SOFAZ на следующий год будут сокращены на 1,879 миллиарда манатов, а доходы - увеличены на 883 миллиона манатов.

Общие доходы SOFAZ на 2017 год определены на уровне 8 370 589,8 тысячи манатов, расходы - 14 483 856 тысячи манатов.

В текущем году трансферты SOFAZ в государственный бюджет предусмотрены в размере 6,1 миллиарда манатов.

В государственном бюджете и бюджете SOFAZ на 2017 год заложена цена на нефть на уровне 40 долларов за баррель.

На первое октября 2017 года активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) увеличились на 8,7 процента по сравнению с началом 2017 года (33,147 миллиарда долларов) и составили 36,02 миллиарда долларов.

Госнефтефонд был создан в 1999 году, и на тот момент его активы составляли 271 миллион долларов.

Согласно положению о SOFAZ, средства фонда могут быть использованы на строительство и реконструкцию стратегически важных инфраструктурных объектов, а также решение важных общенациональных проблем.

Основными целями Госнефтефонда являются: накопление средств и размещение активов фонда за рубежом в целях минимизации негативного влияния на экономику, предотвращения в некоторой степени "голландского синдрома", обеспечения накопления средств для будущих поколений и поддержания текущих социально-экономических процессов в стране.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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