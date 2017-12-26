Установлен уставный капитал Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Уставный капитал новосозданного Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана установлен в размере 466 миллионов манатов. Об этом говорится в Уставе Фонда, утвержденного указом Президента Ильхама Алиева от 25 декабря 2017 года.

Отмечено, что уставный капитал Фонда и другие активы для его деятельности состоят из балансовой стоимости активов, установленных законом и предоставленных в пользование Фонда решением учредителя в соответствии с Уставом Фонда.

Государство не в ответе за обязательства Фонда и несет ответственность за ущерб в связи с деятельностью Фонда на уровне доли в уставном капитале.

Главная цель Фонда – создавать механизмы обеспечения населения жилплощадью посредством долгосрочного ипотечного кредитования, выполнять работы по оказанию помощи в привлечении местных и иностранных финансовых ресурсов к ипотечному кредитованию, давать гарантию на кредиты, взятые предпринимателями в манатах из уполномоченных банков, и субсидию на часть процентов, рассчитанных по этим кредитам.

Фонд не занимается выдачей населению ипотечных кредитов напрямую.

Попечительский совет Фонда состоит из пяти человек – по одному от Администрации Президента Азербайджана, министерства экономики, министерства финансов, министерства труда и социальной защиты и Центрального банка.

Членов Совета назначает на должность и освобождает от должности Президент Азербайджана.

Члены Совета назначаются сроком на три года, и осуществляют деятельность на общественных началах. Они могут быть переназначены на очередные сроки. Члены Совета сами выбирают председателя, срок полномочий которого три месяца.

Увеличение или уменьшение уставного капитала Фонда осуществляется в порядке, предусмотренном в Гражданском кодексе.

Денежные средства Фонда в национальной валюте хранятся на банковских счетах Центрального банка Азербайджана.

Фонд использует свободные денежные средства только по нижеследующим направлениям:

- для ипотечного кредитования;

- для приобретения акций (долей) предприятий и государственных ценных бумаг;

- для размещения депозитов в уполномоченных банках или в местных банках, чей кредитный рейтинг максимум на одну ступень ниже суверенного рейтинга Азербайджана.

Решение о реорганизации и ликвидации Фонда принимает Президент Азербайджана.

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