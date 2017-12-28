В Туркменистане внесены изменения в закон о пенсионном страховании

28 декабря 2017 06:36 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - С первого января 2018 года вступят в силу изменения и дополнения в закон Туркменистана «О государственном пенсионном страховании».

В частности, если застрахованное лицо одновременно имеет дополнительные доходы от предпринимательской деятельности, оказания профессиональных услуг, производства сельскохозяйственной продукции, то один вид его доходов подлежит учёту в соответствии с последовательностью доходов, указанных в настоящем законе.

Вместе с тем, для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - индивидуальных предпринимателей, физических лиц, осуществляющих деятельность по оказанию профессиональных услуг, с даты постановки на учёт в качестве застрахованного лица – на себя:

a) размер валового дохода которых за отчётный период составляет менее тридцатикратного размера минимальной заработной платы по Туркменистану – в размере не менее 10 процентов от минимальной заработной платы по Туркменистану- за каждый месяц отчётного периода;

b) размер валового дохода которых за отчётный период составляет тридцатикратный размер и более, но менее трехсоткратного размера минимальной заработной платы по Туркменистану – за отчётный период в размере не менее 2 процентов от валового дохода за этот период;

c) размер валового дохода которых за отчётный период составляет трехсоткратный и более размер минимальной заработной платы по Туркменистану - в размере не менее 2 процентов от трехсоткратного размера минимальной заработной платы по Туркменистану, установленной законодательством Туркменистана, за отчётный период.

Для самозанятых лиц, имеющих доход, заключивших договор пенсионного страхования с местным органом Пенсионного фонда Туркменистана, начиная с отчётного периода постановки на учёт в качестве застрахованного лица – на себя.

Страхователь не будет состоять на учёте в местном органе Пенсионного фонда Туркменистана в качестве плательщика пенсионных взносов.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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