Как Unibank будет работать в праздничные дни?

БАКУ /Trend/ - Клиенты Unibank смогут воспользоваться банковскими услугами и в праздничные дни, сообщает банк в среду.

"Unibank Mobile, являющийся самым скачиваемым и самым лучшим мобильным приложением в Азербайджане, обеспечит своих клиентов банковскими услугами и в праздничные дни. С помощью этого мобильного приложения клиенты Unibank смогут оплачивать кредиты, коммунальные услуги, а также воспользоваться другими банковскими услугами", - говорится в сообщении банка.

Сегодня число пользователей Unibank Mobile превышает 100 000 человек. Это означает, что минимум 100 000 клиентов Unibank в стране могут быстро и с легкостью воспользоваться банковскими услугами в любое время, не приходя в банк. Большинство платежей, совершенные до 15 января через Unibank Mobile, дают шанс выиграть 2018 манатов в лотерее. А бонусы, заработанные во время совершения платежей посредством мобильного приложения, можно обменять на подарки.

Кроме этого, клиенты Unibank могут оплачивать кредиты на сайтах unibank.az и hesab.az – онлайн, а также через платежные терминалы Unibank, E-manat и MilliÖn.

В связи с праздничными днями, с 31 декабря по 3 января филиалы Unibank работать не будут. Начиная с 4 января с 9:00 все филиалы Unibank вновь будут обслуживать клиентов.

Подробную информацию можно получить по телефону (012) 117, на сайте банка (www.unibank.az) или на странице Facebook (www.facebook.com/unibank.az) и твиттер (https://twitter.com/unibank)

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