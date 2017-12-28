Азербайджан нацелен на улучшение обеспечения населения медом (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан нацелен на улучшение обеспечения населения медом, сказал в четверг журналистам начальник отдела животноводства министерства сельского хозяйства Азербайджана Галиб Абдулалиев.

По словам начальника отдела, в настоящее время на каждого человека в Азербайджане приходится в среднем по 280 грамм меда.

"С каждой пчелиной семьи в Азербайджане собирается в год 10 килограммов меда. Это очень низкий показатель, так как в мире в среднем урожайность каждой пчелиной семьи составляет 20,5 килограмма. Как результат, на каждого человека в Азербайджане приходится всего 280 граммов меда. Мы намерены довести данный показатель до одного килограмма", - сказал Абдулалиев.

По словам начальника отдела, в настоящее время в Азербайджане пчеловодством занимается около шести тысяч человек.

"Это невысокая цифра, учитывая имеющийся потенциал. Мы намерены увеличить этот показатель и вывести сферу пчеловодства с любительского на профессиональный уровень. Наряду с повышением урожайности также необходимо увеличить число пчелиных семей. Сейчас в Азербайджане порядка 300 000 пчелиных семей, но ваших планах довести их число до 600 тысяч", - отметил Абдулалиев.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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