В одном из поселков Баку будут разбиты миндальные сады

БАКУ /Trend/ - Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) при министерстве экономики Азербайджана приступил к приему инвестиционных проектов по приоритетным сферам развития поселка Амирджан Сураханского района Баку, сообщает в пятницу минэкономики.

По итогам делового форума НФПП счел целесообразным приступить к приему предложений предпринимателей о финансировании стартапов, а также инвестпроектов по созданию специализированного "зеленого" маркета, тепличных и оливковых хозяйств, миндальных садов, а также предприятий по производству пластиковой и картонной тары.

В соответствии с правилами использования средств НФПП предприниматели могут обратиться в фонд посредством уполномоченных кредитных организаций. По желанию предпринимателей малые проекты могут быть полностью профинансированы за счет льготных кредитов.

НФПП был создан в 1992 году. Выдача кредитов предпринимателям осуществляется через уполномоченные банки и небанковские кредитные организации, общее число которых составляет 59.

В 2017 году по линии Нацфонда было выделено 146 миллионов манатов.

Официальный курс на 29 декабря составляет 1,7001 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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