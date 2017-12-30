Туркменистан вносит достойный вклад в развитие сотрудничества в транспортной сфере на глобальном уровне

Интервью первого секретаря (консул) посольства Туркменистана в Азербайджане Батыра Реджепова АМИ Trend.

О транспортной политике Туркменистана

По словам Реджепова, развитие транспорта сегодня стало серьезным фактором геополитики, мощным интеграционным ресурсом, способным обеспечить большие экономические и политические преференции государствам и регионам, содействовать совместимости их стратегических интересов посредством соединения обширных пространств, производственных и ресурсных потенциалов.

«Для Туркменистана, имеющего выгодное географическое расположение, развитие транспортно-транзитной инфраструктуры имеет особое значение. Исходя из этого, Туркменистан последовательно наращивает свой транспортный потенциал, инициирует и реализует крупные международные и региональные проекты в сфере транспорта, призванные вывести на качественно новый уровень международное экономическое и торговое сотрудничество», - сказал он.

Реджепов отметил, что Туркменистан, будучи активным участником международной жизни, вносит достойный вклад в развитие сотрудничества в транспортной сфере на глобальном уровне. Вместе с тем страна выступает с рядом важных международных инициатив по актуальным вопросам современности на этом направлении, добавил он.

«В современных условиях сотрудничество в транспортно-коммуникационном секторе обретает особое значение как неотъемлемый фактор глобального устойчивого развития. Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что эта сфера является одним из ключевых сегментов мировой экономики, напрямую влияющим на эффективность и сбалансированность мирохозяйственных связей. Туркменистан занимает активную позицию в вопросах международного взаимодействия на данном направлении, в том числе в формате ООН, выдвигая конкретные инициативы и претворяя в жизнь совместно с зарубежными партнёрами масштабные инфраструктурные проекты по созданию транснациональных транзитно-транспортных коридоров», - сказал Реджепов.

Процесс строительства железной дороги Серхетабад-Тургунди

Реджепов напомнил, что 30 ноября 2017 года Туркменистан приступил к строительству новой железнодорожной линии от туркменской станции Серхетабат к афганскому городу Тургунди.

«Проект реализуется на основании подписанного железнодорожными ведомствами двух стран меморандума о взаимопонимании. Учитывая состояние линии от туркменской станции Серхетабат до афганского пункта Тургунди, её коренная модернизация означает, что данный участок будет построен заново, причем полностью за счет собственных средств Туркменистана. Туркменским строителям предстоит обустроить и сопутствующую инфраструктуру. Все это позволит повысить пропускную способность станции Тургунди, усилит её значение для товарооборота Афганистана, не имеющего выхода к морю», - сказал он.

По словам Реджепова, предполагается, что железнодорожные пути и автострады соединят город Тургунди в афганской провинции Герат с Ашхабадом, затем с портом Туркменбаши на Каспийском море. Далее коридор продолжится через Каспий до Баку, затем через Тбилиси в Анкару и до Стамбула.

Резолюция ООН «Укрепление связей между всеми видами транспорта для достижения целей в области устойчивого развития»

Реджепов отметил, что одним из приоритетных векторов внешнеполитического курса нейтрального Туркменистана, последовательно претворяемого в жизнь Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, является укрепление и расширение плодотворного многостороннего сотрудничества по стратегическим вопросам глобальной повестки дня, в том числе в транспортном секторе.

«Созидательные инициативы, выдвигаемые Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым на этом важном направлении, равно как в других актуальных сферах, находят всеобщее одобрение и признание мирового сообщества, наглядным подтверждением чему также являются соответствующие резолюции, принятые в последние годы Генеральной Ассамблеей ООН. В настоящее время на основании усилий туркменской стороны в рамках ООН проводится системная работа по разработке новых правовых и организационных основ по наращиванию международного сотрудничества в сфере транспорта», - сказал он.

Реджепов напомнил, что по предложению и при поддержке Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова 3-4 сентября 2014 года в Ашхабаде прошла Международная конференция высокого уровня, посвящённая данной тематике, по итогам которой принята Ашхабадская декларация.

На основании данного документа 19 декабря 2014 года на 69-й сессии Генассамблеи ООН была принята резолюция «Роль транспортно-транзитных коридоров в обеспечении международного сотрудничества для устойчивого развития», добавил он.

«В целях продолжения работы на этом направлении в Ашхабаде, а также в других государствах были организованы различные международные встречи. В результате этого 22 декабря 2015 года на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН на основании инициативы Туркменистана была принята резолюция о создании транзитно-транспортных коридоров. В ней нашло полную поддержку предложение Туркменистана о проведении первой Глобальной конференции ООН по устойчивому транспорту, состоявшейся в туркменской столице 26-27 ноября 2016 года, по итогам которой принято Ашхабадское заявление», - сказал он.

Реджепов отметил, что в 2017 году Туркменистаном был организован ряд мероприятий, связанных с развитием эффективного сотрудничества в вышеназванной сфере.

Таким образом, была разработана и принята новая резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, соавторами которой выступили 74 государства, добавил он.

20 декабря 2017 года на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке по инициативе Президента Гурбангулы Бердымухамедова была принята резолюция «Укрепление связей между всеми видами транспорта для достижения целей в области устойчивого развития», отметил Реджепов.

Проекты, реализуемые с участием Туркменистана

Туркменистан участвует в таких крупных проектах, как Евразийский транспортный коридор (TRACECA, Европа-Кавказ-Азия), Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), программа Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества, Специальная программа ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), а также Север-Юг и Туркменистан-Афганистан-Таджикистан (ТАТ), сказал Реджепов.

«С целью реализации международных транспортных проектов Туркменистан взаимодействует с участниками таких интеграционных структур и международных организаций, как СНГ, Международный Фонд спасения Арала (МФСА), Организация исламского сотрудничества (ОИС) и другие. Согласно данным Института стратегического планирования экономического развития минэкономики и финансов Туркменистана, сегодня в стране ведется строительство около 1900 крупных сооружений общей стоимостью 47 миллиардов долларов США», - добавил он.

(Автор: Ляман Зейналова)

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