Нацбанк Казахстана объявил объем ввезенной в страну валюты

5 января 2018 10:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Национальный банк Казахстана предоставил информацию об объеме ввоза и вывоза валюты в Казахстане в январе-ноябре 2017 года, сообщают СМИ Казахстана.

Так, всего за 11 месяцев 2017 года в Казахстан через банки второго уровня было ввезено 3 048 892 000 долларов США, а вывезено - 114 479 000 долларов США, ввезено 285 618 000 Евро, а вывезено - 20 614 000 Евро, ввезено - 34 746 000 000 российских рублей, а вывезено 5 532 383 000 российских рублей.

Рекордный объем ввоза американской валюты в течение последних пяти лет был зафиксирован в январе-августе 2013 года - 4,1 миллиарда долларов.

Наибольший объем ввоза европейской валюты за последние пять лет пришелся на 2014 год - 463,1 миллиона евро.

Наибольший объем ввоза российских рублей за пять лет был зафиксирован в 2015 году (январь-август) - 78,7 миллиарда рублей, за аналогичный период 2016 и 2017 годов - 21,1 и 22,9 миллиарда соответственно. Рост за год составил 8,3 процента.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)

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