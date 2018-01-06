В СЭЗ Казахстана налаживается производство алюминиевых дисков на экспорт

6 января 2018 12:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Расположенный в Павлодарской специальной экономической зоне (СЭЗ) Казахстана завод планирует наладить производство порядка миллиона алюминиевых дисков ежегодно. Об этом в пятницу во время встречи с депутатами парламента Казахстана сказал начальник участка ТОО «КиК Павлодар», инженер – металлург Мурат Бейсекенов.

“У нас есть две единицы специальной техники, каждая из них может выпускать до 480 тысяч дисков в год. Изготовленный товар вывозим в Красноярск, для шлифовки и покраски. Вскоре мы планируем наладить полный цикл производства дисков на территории специальной экономической зоны. Для выхода на полную мощность в год нам нужно 54 тысяч тонн алюминия”, - сказал Бейсекенов, сообщает пресс-служба администрации Павлодарской области.

В свою очередь депутаты отметили важность предприятия для развития экономики страны.

“Производство алюминиевых дисков – уникальный проект для экспорта. Местные бизнесмены и германская компания совместно начали работу, и не только будут обеспечивать внутренний спрос, а также намерены экспортировать продукцию в страны ближнего и дальнего зарубежья. Привлечение инвестиций – одна из самых важных задач, поставленных Главой государства. Могу сказать, что Павлодар в этом направлении считается одним из лидеров”, - сказал депутат Мейрам Пшембаев.

Объем инвестиций в проект, реализация которого рассчитана до 2020 года, составляет 6,7 миллиарда тенге.

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(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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