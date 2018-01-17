Торговый дом Азербайджана в Беларуси получил право импортировать алкоголь

БАКУ /Trend/ - Торговый дом Азербайджана в Беларуси получил право на импорт алкогольной продукции в 2018 году, сообщает в среду Naviny.by.

В целом, в список компаний, которые получили импортировать в Беларусь спиртные напитки в этом году, вошли 29 государственных и частных предприятия.

Издание отмечает, что в 2017 и 2016 годах импортерами спиртных напитков также были 29 предприятий, в 2015 — 35.

Согласно законодательству Беларуси, с 2008 года государство по конкурсу делегирует право поставлять в страну спиртные напитки юридическим лицам, получающим статус специмпортера. Подготовлены, но пока не приняты поправки в законодательство, отменяющие исключительное право государства на импорт алкоголя.

Торговый дом Азербайджана в Беларуси открылся в мае 2017 года.

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