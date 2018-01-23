Президент Ильхам Алиев: Политика поддержки частного сектора в Азербайджане продолжится

23 января 2018 20:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Политика поддержки частного сектора в Азербайджане продолжится.

Об этом сказал во вторник Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе интерактивного заседания на тему "Стратегический взгляд - Евразия" (Strategic Outlook: Eurasia) в рамках Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария).

“Азербайджан имеет специальный фонд поддержки предпринимательства, через который за последнее десятилетие частному сектору было выделено почти два миллиарда долларов”, - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что эти средства были направлены частному сектору на очень льготной основе - с низкими процентными ставками и государственной поддержкой.

“Особенно мы уделяем внимание региональному развитию. Сейчас мы реализуем третью программу регионального развития, которая позволит нам создать условия для малых предпринимателей вести бизнес”, - сказал Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана отметил, что за последние 15 лет в стране были проложены 12 тысяч километров дорог, включая сельские дороги, которые не только упрощают доступ к услугам, но и позволяют фермерам доставлять свою продукцию на рынки.

“Уровень газоснабжения в Азербайджане составляет 93 процента, учитывая горные регионы, думаю, что это очень высокий показатель. Азербайджан превратился из импортера электроэнергии в экспортера, у нас появились дополнительные объемы, дополнительные источники. Ежегодно государство орошает почти 100 тысяч гектаров земли. Кроме того, наши фермеры не платят никаких налогов, за исключением земельного налога, и оплачивают только 30 процентов стоимости удобрений и 50 процентов стоимости топлива. Это существенная государственная поддержка бизнесу. За последние 15 лет мы привлекли инвестиции на 230 миллиардов долларов, половина из них - зарубежные инвестиции, половина - местные. Все это создало условия для развития частного сектора. Политика поддержки частного сектора продолжится. Уровень малого бизнеса в нашем ВВП все еще очень мал, поэтому наша главная задача на ближайшие годы - создать дополнительные условия для них, чтобы они генерировали новые рабочие места и больше прибыли”, - сказал Президент Ильхам Алиев.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с генеральным исполнительным вице-президентом SUEZ GROUP (ФОТО)
Политика 21:22
В Давосе состоялась встреча Президента Ильхама Алиева и вице-президента компании “Microsoft”
Политика 21:22
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьером Грузии (ФОТО)
Политика 20:09
Президент Ильхам Алиев встретился с главой Банка ВТБ
Политика 19:39
Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане обеспечены все основные свободы
Политика 18:38
Президент Ильхам Алиев принял участие в интерактивном заседании на тему «Стратегический взгляд: Евразия» в рамках ВЭФ (ФОТО)
Политика 18:37
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан достиг хорошего результата в диверсификации экономики
Бизнес 17:44
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и впредь будет успешно сотрудничать с ОПЕК (ФОТО)
Политика 13:58
Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с исполнительным вице-президентом компании CISCO
Политика 00:34
Президент Ильхам Алиев встретился с членом правления компании Mastercard
Политика 00:31
Президент Ильхам Алиев встретился с генеральным исполнительным директором компании Royal Phillips
Политика 00:28
Президент Ильхам Алиев встретился с вице-президентом компании Chevron
Политика 22 января 22:22
Президент Ильхам Алиев встретился с директором американской компании Black Rock (ФОТО)
Политика 22 января 21:03
Президент Ильхам Алиев встретился с главой Всемирного экономического форума
Политика 22 января 21:00
Президент Азербайджана и его супруга почтили светлую память шехидов (ФОТО)
Политика 20 января 09:52
Президент Азербайджана утвердил новый закон о Вооруженных силах
Политика 19 января 20:18
Выделены допсредства на мероприятия в продолжение "Года исламской солидарности"
Политика 19 января 19:02
Азербайджан упрощает визовые процедуры для прибывающих на Гран-при Формула 1 в 2018 году
Политика 19 января 18:51