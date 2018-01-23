Президент Ильхам Алиев: Политика поддержки частного сектора в Азербайджане продолжится

БАКУ /Trend/ - Политика поддержки частного сектора в Азербайджане продолжится.

Об этом сказал во вторник Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе интерактивного заседания на тему "Стратегический взгляд - Евразия" (Strategic Outlook: Eurasia) в рамках Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария).

“Азербайджан имеет специальный фонд поддержки предпринимательства, через который за последнее десятилетие частному сектору было выделено почти два миллиарда долларов”, - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что эти средства были направлены частному сектору на очень льготной основе - с низкими процентными ставками и государственной поддержкой.

“Особенно мы уделяем внимание региональному развитию. Сейчас мы реализуем третью программу регионального развития, которая позволит нам создать условия для малых предпринимателей вести бизнес”, - сказал Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана отметил, что за последние 15 лет в стране были проложены 12 тысяч километров дорог, включая сельские дороги, которые не только упрощают доступ к услугам, но и позволяют фермерам доставлять свою продукцию на рынки.

“Уровень газоснабжения в Азербайджане составляет 93 процента, учитывая горные регионы, думаю, что это очень высокий показатель. Азербайджан превратился из импортера электроэнергии в экспортера, у нас появились дополнительные объемы, дополнительные источники. Ежегодно государство орошает почти 100 тысяч гектаров земли. Кроме того, наши фермеры не платят никаких налогов, за исключением земельного налога, и оплачивают только 30 процентов стоимости удобрений и 50 процентов стоимости топлива. Это существенная государственная поддержка бизнесу. За последние 15 лет мы привлекли инвестиции на 230 миллиардов долларов, половина из них - зарубежные инвестиции, половина - местные. Все это создало условия для развития частного сектора. Политика поддержки частного сектора продолжится. Уровень малого бизнеса в нашем ВВП все еще очень мал, поэтому наша главная задача на ближайшие годы - создать дополнительные условия для них, чтобы они генерировали новые рабочие места и больше прибыли”, - сказал Президент Ильхам Алиев.

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