В Узбекистане создается Ассоциация лимоноводства

БАКУ /Trend/ - Ассоциация лимоноводства будет создана в Кашкадарьинской области Узбекистана. Такое решение было озвучено в ходе рабочей поездки президента Шавкат Мирзиёева в этот регион.

Учредителем новой ассоциации выступит «Агробанк», сообщает министерство сельского и водного хозяйства.

В Кашкадарьинской области, Мирзиёев ознакомился с инновационной разработкой выпускника магистратуры Ташкентского государственного аграрного университета Акбара Саидова.

Благодаря проекту за 6 месяцев на 4 сотках в Шахрисабзском районе было заготовлено 50 тысяч однолетних саженцев лимона. Саженцы выращивались по интенсивной технологии, что позволяет им вырастать в два раза быстрее обычного.

«Выращивание лимонов является одной из прибыльных отраслей. Его развитие позволит повысить конкурентоспособность нашей экономики, создать источники дополнительного дохода. В связи с этим необходимо поддержать это перспективное направление, образовать ассоциацию производителей лимонов на базе Кашкадарьинской области», - сказал Мирзиёев.

Здесь же состоялась презентация проектов по производству продуктов питания, организации плантаций красного перца и ферулы, фисташковых и ореховых плантаций, развитию животноводства, пчеловодства, разведения индейки и переработке молока.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)

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