В Узбекистане создается Ассоциация лимоноводства

30 января 2018 17:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Ассоциация лимоноводства будет создана в Кашкадарьинской области Узбекистана. Такое решение было озвучено в ходе рабочей поездки президента Шавкат Мирзиёева в этот регион.

Учредителем новой ассоциации выступит «Агробанк», сообщает министерство сельского и водного хозяйства.

В Кашкадарьинской области, Мирзиёев ознакомился с инновационной разработкой выпускника магистратуры Ташкентского государственного аграрного университета Акбара Саидова.

Благодаря проекту за 6 месяцев на 4 сотках в Шахрисабзском районе было заготовлено 50 тысяч однолетних саженцев лимона. Саженцы выращивались по интенсивной технологии, что позволяет им вырастать в два раза быстрее обычного.

«Выращивание лимонов является одной из прибыльных отраслей. Его развитие позволит повысить конкурентоспособность нашей экономики, создать источники дополнительного дохода. В связи с этим необходимо поддержать это перспективное направление, образовать ассоциацию производителей лимонов на базе Кашкадарьинской области», - сказал Мирзиёев.

Здесь же состоялась презентация проектов по производству продуктов питания, организации плантаций красного перца и ферулы, фисташковых и ореховых плантаций, развитию животноводства, пчеловодства, разведения индейки и переработке молока.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
ЕБРР и ЕС запустили программу по развитию малого бизнеса в Центральной Азии
Бизнес 17:30
Минфин Узбекистана обнародовал показатели исполнения госбюджета за 2017 год
Бизнес 15:43
Узбекистан начал поставлять воду в Таджикистан
Узбекистан 11:40
В Узбекистане представлены проекты по увеличению объемов переработки сельхозпродукции
Бизнес 11:16
В Узбекистане впервые утвержден госстандарт в рамках «GLOBALG.A.P.»
Бизнес 29 января 19:03
В Узбекистане будут созданы текстильные кластеры
Бизнес 29 января 16:59
Узбекистан и Китай усовершенствовали международные перевозки
Бизнес 29 января 13:23
Делегация Кувейтского фонда проводит встречи в Узбекистане
Бизнес 29 января 11:53
В Узбекистане началась реализация цемента по фиксированным ценам
Бизнес 29 января 10:06
Самарканд и Валенсия станут городами-побратимами
Узбекистан 27 января 14:48
В Кыргызстане рассмотрели вопрос применения международного стандарта ЕЭК ООН на сушеный абрикоc
Кыргызстан 27 января 09:20
В ближайшие годы потребность горно-металлургического комбината Узбекистана в электроэнергии значительно вырастет
Энергетика 26 января 19:08
Главы МИД Узбекистана и Британии планируют провести переговоры
Узбекистан 26 января 17:45
Узбекистан планирует запустить собственный искусственный спутник
ИКТ 26 января 16:50
Позитивные преобразования повышают интерес к Узбекистану на международной арене - посольство (ФОТО)
Узбекистан 26 января 15:29
В Узбекистане утвержден техрегламент безопасности мясной продукции
Бизнес 26 января 13:53
Предприятия АО «Узстройматериалы» увеличили в минувшем году темпы производства
Бизнес 26 января 12:26
В Узбекистане открылся завод по переработке отходов
Бизнес 26 января 11:22