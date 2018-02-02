Азербайджан примет участие в международной продуктовой выставке в Москве

2 февраля 2018 18:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан примет участие в международной продуктовой выставке Prodexpo в Москве, которая пройдет 5-9 февраля, сообщает в пятницу министерство экономики Азербайджана.

Согласно сообщению, Азербайджан примет участие в выставке единым страновым стендом. В павильоне будут выставлены различные фруктовые соки, минеральные напитки, фундук, чай, сухофрукты и другая продукция азербайджанского производства. Всего Азербайджан на выставке представят 25 компаний.

Отметим, что согласно указу Президента Азербайджана от 5 октября 2016 года, предусматривающему пропаганду бренда "Made in Azerbaijan" на зарубежных рынках, продукция Азербайджана в 2017 году выставлялась на Международной продовольственной выставке в Дубае (Gulfood 2017), Международной выставке вин в Дюссельдорфе (Prowein 2017), Международной продовольственной выставке "ANUGA" и выставке Worldfood Moscow 2017 в Москве, также организовано десять экспортных миссий в зарубежные страны.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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