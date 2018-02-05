Инвестиции в турецкие биржевые фонды: Выгодно, Просто, Удобно!

Мечта многих инвесторов, а в особенности начинающих – это получить источник стабильно высокого дохода, который не несет существенных рисков и не требует большого внимания к себе. Одним из немногих инструментов, отвечающих этим требованиям, является ETF. Эта аббревиатура обозначает торгуемый на бирже фонд, то есть открытый инвестиционный фонд, паи которого торгуются на бирже. ETF представляет собой портфель акций, облигаций, сырья, товаров, валюты и других активов.

Биржевые фонды имеют ряд важных преимуществ над остальными инструментами. Именно поэтому фонды ETF по-прежнему столь популярны на мировых рынках. ETF управляются профессионалами, которые следят за сохранением высокой доходности и безопасности вложений. Это позволяет инвестору пассивно управлять своим портфелем и получать высокие дивиденды, не прилагая усилий. Структура портфеля ETF фонда прозрачна и доступна в режиме online. Биржевые фонды имеют высокую ликвидность - возможность совершать покупку-продажу активов в любое время. Кроме того, портфель фондов ETF может включать в себя активы из разных сегментов экономики и нескольких стран, что обеспечивает широкую диверсификацию инвестиционного портфеля.

Одним из ключевых преимуществ фондов ETF для инвесторов в Азербайджане – это удобный доступ к международным рынкам. Например, вложив деньги в биржевые фонды в Турции, инвестор из Азербайджана получает возможность зарабатывать до 20 процентов в год. Экономика Турции является одной из наиболее быстро развивающихся в мире. В 2017 году она выросла на 5,1 процента, прогноз по экономическому росту на 2018 год составляет 3,5 процента. В Турции развивается широкий спектр отраслей промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг. Выгодное географическое расположение, молодое и образованное население, большой внутренний рынок, низкие налоги и другие меры стимулирования создают комфортные условия для процветания бизнеса и привлекают иностранный капитал в страну. В биржевые фонды в Турции можно инвестировать, открыв стандартный брокерский счет в компании AzFinance. Минимальная сумма для открытия счета составляет 5000 долларов.

Нет сомнений в том, что фонды ETF станут ценным активом в портфеле любого инвестора – будь это новичок или самый искушенный управляющий капиталом. Для того, чтобы их приобрести, достаточно лишь обратиться к компании AzFinance. Офис AzFinance расположен по адресу пр. Н.Нариманова, 206. Почтовый индекс - AZ1065. Связаться с компанией можно по телефону (012) 310 33 30, а также в социальных сетях по следующим адресам:

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