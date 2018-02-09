В Азербайджане могут объединиться два банка (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Два банка в Азербайджане ведут переговоры об объединении, сказал в пятницу журналистам глава Ассоциации банков страны Закир Нуриев.

При этом глава АБА не стал уточнять названия банков.

"Могу сказать, что в настоящее время как минимум два азербайджанских банка ведут переговоры об объединении", - отметил Нуриев.

Будучи председателем Наблюдательного совета азербайджанского Rabitabank, Нуриев отметил, что банк всегда готов к переговорам о консолидации, но в настоящее время подобных переговоров не ведет.

Отметим, что на банковском рынке Азербайджана существует информация о возможном объединении Bank of Baku и AFB Bank, а также AccessBank и Nikoil Bank.

В прошлом году на банковском рынке произошло первое за долгое время слияние - в первой половине года завершилось объединение AtaBank и Caspian Development Bank. В результате последний был ликвидирован, а его активы перешли к AtaBank.

В настоящее время на банковском рынке Азербайджана функционирует 30 банков.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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