Перенесена дата открытия делового центра Азербайджана в Астраханской области

16 февраля 2018 17:56 (UTC+04:00)

Открытие делового центра Азербайджана в Астраханской области запланировано на апрель, сообщил РИА Новости на полях инвестиционного форума в Сочи губернатор региона Александр Жилкин.

"В прошлом году был открыт торговый дом Ирана, где представлены 14 торгово-промышленных палат Ирана. В апреле будет открыт торгово-деловой центр Азербайджана", — сказал губернатор.

По его словам, это будет огромная площадка, где российскому бизнесу будет комфортно взаимодействовать со своими зарубежными коллегами. Собеседник агентства напомнил, что в регионе открыты консульства обеих стран, с ними выстроены хорошие отношения.

По мнению Жилкина, работа площадок будет полезной не только для астраханского бизнеса, регионов Юга России, но и для предпринимателей со всей страны.

Церемония закладки памятной капсулы на месте строительства Азербайджанского делового центра состоялась в декабре 2016 года. Ранее сообщалось, что объект будет открыт в марте 2017 года.

В то же время в Баку началось строительство Астраханского делового центра. Совместная работа двух объектов призвана расширить торгово-экономические и транспортно-логистические связи между регионом и Азербайджаном, воспользоваться бизнес-площадками смогут также бизнесмены из других субъектов России.

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