Президент Ильхам Алиев выделил 100 млн манатов на развитие Бакинской пригородной железной дороги

7 марта 2018 19:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о мерах по подготовке проектно-сметной документации, капитальному ремонту и строительству Бакинской пригородной железной дороги.

В распоряжении говорится, что с целью подготовки проектно-сметной документации Бакинской пригородной железной дороги, отчуждения земель, попавших под строительство, капитального ремонта и строительства из суммы, указанной в подпункте 1.3.7 «Распределения средств, предусмотренных в госбюджете Азербайджана на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утверждённого распоряжением Президента от 22 января 2018 года, ЗАО «Азербайджанские железные дороги» будет выделено 100 миллионов манатов.

Кабинету министров поручено осуществить необходимые меры с целью приобретения для государственных нужд земель в связи с выполнением работ, указанных в этом распоряжении; решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении, ЗАО «Азербайджанские железные дороги» - подготовить проектно-сметную документацию, осуществить работы по капитальному ремонту и строительству Бакинской пригородной железной дороги.

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