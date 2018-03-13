Создание крупных кооперативов положительно скажется на сельском хозяйстве Азербайджана - эксперт

БАКУ /Trend/ - Процесс создания крупных фермерских хозяйств и аграрных кооперативов, инициированный руководством Азербайджана, окажет положительное влияние на развитие сельского хозяйства страны, сказал Trend во вторник экс-министр сельского хозяйства Нахчыванской АР Раджаб Оруджев.

По словам экс-министра, данный процесс позволит значительно ускорить применение в сельском хозяйстве передовых инновационных технологий.

“На мелких земельных участках очень сложно применять инновационные технологии, так как их использование и создание необходимой инфраструктуры требует больших площадей. Поэтому создание крупных фермерских хозяйств положительно повлияет на вовлечение в сельскохозяйственный оборот пустующих земель, расширение орошаемых площадей, и облегчит применение инновационных технологий”, - считает Оруджев.

Создание крупных фермерских хозяйств, по мнению Оруджева, также важно для более эффективного использования рабочей силы в регионах страны. Кроме того, по его словам важную роль в развитии сельского хозяйства играет специализация предприятий и хозяйств.

“Специализация хозяйственных предприятий также играет весьма важную роль. В стране уже действуют около 30 специализированных предприятий, производственные результаты большинства из которых в 2-3 раза превышают средние по стране показатели. Специализация также влияет на снижение себестоимости продукции и, как результат, способствует росту прибыли. Это также играет большую роль в повышении экспортного потенциала азербайджанской сельхозпродукции”, - отметили Оруджев.

Отметим, что в 2017 году в Азербайджане было произведено сельхозпродукции на 6,58 миллиарда манатов, что на 4,2 процента больше показателя 2016 года.

Официальный курс на 12 марта составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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