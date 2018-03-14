Белоруссия свяжет торговые маршруты Германии и Китая

БАКУ /Trend/ - Белоруссия работает над разработкой торгового маршрута в направлении Германия - Белоруссия - Китай. Об этом сказал во вторник вице-спикер Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Болеслав Пирштук в ходе международной конференции "Роль парламентских членов в развитии экономического сотрудничества и культурных связей на протяжении "Шелкового пути"", проводимой при организации Группы поддержки "Шелкового пути" Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Баку.

"Нашей целью является создание транспортного зеленого коридора Нюрнберг - Минск - Урумчи. Этот маршрут уже является объектом интереса ряда стран, и позволит облегчить транспортировку грузов для Китая и Германии, а также расширить транзитный потенциал Белоруссии", - сказал Пирштук.

Вице-спикер отметил, что транзит грузов является важнейшим ресурсом экономики страны. "Каждый год по территории Белоруссии перевозится около 100 миллионов тонн грузов, что не соответствует и половине реальной пропускной способности белорусских железных дорог", - сказал Пирштук.

По словам вице-спикера, Белоруссия одна из первых поддержала инициативу Китая по формированию маршрута "Шелковый путь", который послужит развитию широкого спектра секторов стран "Шелкового пути", и в частности Белоруссии, включая сельское хозяйство, технологии, энергетику.

"Одним из ключевых факторов развития этих секторов является расширение экспортного потенциала, посредством соединения всех стран "Шелкового пути" в единую транспортную сеть", - сказал Пирштук.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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