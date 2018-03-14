Азербайджан и Иран согласовали основные положения документов о сотрудничестве

14 марта 2018 16:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Тегеране завершились двухдневные переговоры в рамках заседания азербайджано-иранской межправительственной комиссии по сотрудничеству в экономической, торговой и гуманитарной сферах.

Стороны согласовали основные положения восьми документов о сотрудничестве в сферах промышленности, здравоохранения и транспорта, включая документ о своп-поставках нефти и газа.

Обмен документами планируется провести к концу марта в ходе визита президента Ирана Хасана Рухани в Азербайджан.

Отметим, что в Тегеране с двухдневным визитом находится азербайджанская делегация во главе с министром экономики и сопредседателем азербайджано-иранской межправкомиссии по сотрудничеству в экономической, торговой и гуманитарной сферах Шахином Мустафаевым. В рамках визита он провел несколько встреч, в том числе с президентом Ирана Хасаном Рухани.

Нефтяные свопы позволяют Ирану оптимизировать поставки нефти на нефтеперерабатывающие заводы на севере страны, так как большая часть нефтяных месторождений Ирана концентрируется на юге.

Соглашение о своп-поставках, которое действует до 2025 года, предусматривает ежегодные поставки в Иран азербайджанского газа в объеме 402 миллиона кубометров. 350 миллионов кубометров из данного объема Иран, в свою очередь, поставляет в Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджана. Об этом ранее сообщала азербайджанская госкомпания SOCAR.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Ираном в 2017 году составил 257,1 миллиона долларов, что на 27,4 процента больше показателя 2016 года. В 2017 году экспорт азербайджанской продукции в Иран составил 16,8 миллиона долларов.

(Авторы: Илькин Шафиев, Камьяр Эгбалнежад. Редактор: Ирина Парфёнова)

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