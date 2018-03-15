При поддержке AccessBank состоялось мероприятие "Окно, распахнутое в прошлое" (ФОТО)

При поддержке AccessBank 13 марта состоялось мероприятие "Окно, распахнутое в прошлое", организованное клубом "Pəncərə".

Мероприятие, проведённое в день празднования "Yel çərşənbəsi" ("Ветряной вторник"), было посвящено национальным традициям и обычаям. Ведущая Наргиз Джалилова, открывая мероприятие вступительным словом, отметила важность сохранения национальных традиций и обычаев: "Эти ценности, прошедшие через испытания веков, необходимо донести до будущих поколений".

Затем выступила руководитель клуба "Pəncərə", писатель-публицист Гюнель Анаргызы, которая отметила, что основная цель мероприятия, организованного в национальном духе, - вспомнить и сохранить наши национальные ценности: "Новруз - наш любимый праздник. Азербайджанский народ празднует Новруз испокон веков. Мы храним свою культуру, искусство, родной язык и национальные праздники".

В ходе своего выступления директор департамента Маркетинга/Корпоративного банкинга AccessBank-а Гюнай Джалилова отметила, что банк считает важным поддерживать подобные социальные мероприятия. По словам руководителя департамента, сохранение национальных обычаев и традиций - это долг каждого из нас: "Есть такое выражение: если бы у каждого народа была возможность выбрать самые лучшие обычаи и традиции, то каждый народ выбрал бы свои собственные. Это выражение, которое, на первый взгляд, кажется довольно примитивным, на самом деле еще раз показывает, насколько каждый народ чтит свои обычаи и традиции. Обычаи - это часть нашего прошлого, мы храним их и переносим в будущее. Мы, как "AccessBank", в рамках нашей политики корпоративной социальной ответственности, с удовольствием поддерживаем мероприятие, посвященное сохранению наших национальных обычаев и традиций ".

Затем гости рассказали о наших национальных традициях и обычаях. Наряду с этим, гостям был представлен видеоролик под названием "Жизнь - это окно", в котором известные деятели искусства исполнили баяты (четверостишья).

Организаторы и гости не забыли также поздравить с юбилеем присутствовавшего на мероприятии народного писателя Анара, который отмечает 14 марта своё 80-летие. Юбиляра поздравили писатель Чингиз Абдуллаев, народные артисты Фахраддин Манафов и Мехрибан Зеки, а также другие деятели культуры и коллектив AccessBank-а.

Присутствовавшие на мероприятии в качестве гостей народные артисты Мансум Ибрагимов и Айгюн Кязымова украсили вечер своими выступлениями.

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