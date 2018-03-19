Казахстан экономит миллионы долларов на спутниковой системе «KazSat»

БАКУ /Trend/ - По итогам 2017 года, спутниковая система Казахстана «KazSat» обеспечила импортозамещение страны в размере 12 миллиардов тенге (37,5 миллиона долларов) за счет сокращения использования ресурсов зарубежных спутников и принесла доход более 5 миллиардов тенге (15,6 миллиона долларов), сообщает пресс-служба «Республиканского центра космической связи» (РЦКС).

Всего за период эксплуатации с 2011 года система «KazSat» обеспечила импортозамещение в размере 34 миллиарда тенге (106 миллионов долларов) за счет сокращения использования ресурсов зарубежных спутников и принесла доход на более чем 17 миллиардов тенге (53,1 миллиона долларов).

Акционерное общество «Республиканский центр космической связи» был создан в 2004 году постановлением правительства Казахстана.

По состоянию, на начало 2018 года реализовано 65 процентов ресурсов казахстанского спутника связи и вещания «KazSat-2», а также 80 процентов ресурсов спутника «KazSat-3».

В конце 2023 года завершается срок работы спутника «KazSat-2», в связи с чем в РЦКС начата работа по его своевременной замене.

С помощью нового спутника «KazSat-2R» будет обеспечена дальнейшая работа действующих сетей спутниковой связи и телевещания работающих через «KazSat-2» (это более 4 000 станций спутниковой связи, 12 операторов связи и ТВ).

(Автор: Али Мустафаев)

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