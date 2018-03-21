Азербайджан среди крупнейших покупателей украинского томатного сока

21 марта 2018 14:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По итогам 2017 года Украина поставила в Азербайджан 222 тонны томатного сока на общую сумму 78 тысяч долларов, сообщает в среду Минагрополитики Украины.

В целом, по итогам 2017 года Украина поставила на внешние рынки 6,3 тысячи тонн томатного сока на 2,48 миллиона долларов, что на 24 процента больше, чем в 2016 году.

Почти половину этой товарной позиции было экспортировано в Беларусь (3,15 тысячи тонн на 1,1 миллиона долларов), еще 835 тонны на 315 тысячи долларов было экспортировано в Молдову.

Среди крупнейших покупателей украинского томатного сока в 2017 году:

США — 420 тонн на 164 тысячи долларов;
Израиль — 284 тонн на 104 тысячи долларов;
Литва — 247 тонн на 102,5 тысячи долларов;
Азербайджан — 222 тонны на 78 тысячи долларов;
Латвия — 222 тонны на 90 тысячи долларов;
Грузия — 208 тонн на 114 тысячи долларов;
Германия — 152 тонны на 68 тысячи долларов.

По информации министерства, в то же время в 2017 году было импортировано в Украину 113,5 тонн томатного сока на 81 тысячи долларов.

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